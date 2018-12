Monza, 10 dicembre 2018 - Valentino Rossi consacrato re del Rally per la settima volta consecutiva tra gli applausi dei tifosi. Ancora una volta The Doctor è stato protagonista assoluto della kermesse di Monza che chiude l’anno delle manifestazioni sportive dell’Autodromo. Il pilota di Tavullia, risultato primo in tutte le nove prove speciali, ha conquistato a bordo della sua Ford Fiesta WRC+ l’ambito trofeo. Ma finita la gara, la festa non è continuata. Antonio Cairoli, pluricampione mondiale di Motocross, ha spodestato Rossi dal trono dopo averlo battuto nella finalissima del Masters’ Show, secondo trofeo in palio nella giornata di ieri.

Per il terzo giorno di fila, i presenti al Monza Rally Show 2018 sono stati numerosi: 58mila spettatori nel week-end. Un fiume in piena che visto a distanza portava i colori giallo e nero simbolo del campione di MotoGp. Tifosi che non si sono accontentati di sedersi sulle tribune per vedere sfrecciare i centoventi piloti che hanno preso parte all’evento. Nelle pause tra le nove prove speciali disputate da venerdì a domenica, i fan hanno stabilito un presidio fisso davanti al box della vettura numero 46. Anche se Valentino Rossi è rimasto nella maggior parte delle volte un’apparizione per i tifosi presenti. Il pilota romagnolo è stato immortalato solo nel breve tragitto tra il motorhome e l’ingresso dei box.

«È stato molto bello. Ci siamo divertiti tanto. Abbiamo gareggiato con le moto Gp del rally. Vincere è sempre una bella sensazione. Nel master show sono arrivato secondo, vicino a Tony Cairoli, ma va bene cosi - ha detto Valetino ai microfoni - Ora riposo un po’. A febbraio ci saranno subito test importanti: speriamo di andare più forti della stagione appena terminata. Vorrei trovare una Yamaha più forte: dobbiamo migliorare tre, quattro cose. Se ci riusciremo potremo tornare competitivi».

Rossi non è stato l’unico a essere oggetto della fame di selfie dei tifosi. Anche Antonio Cairoli, che ha chiuso in quinta posizione, e Guido Meda, commentatore sportivo prestato al volante per un weekend, hanno scatenato la folla presente. Entrambi si sono concessi per una sessione di autografi. Il tutto corredato da lancio di gadget e musica dal vivo. A chiudere il weekend fitto di gare, Cairoli ha strappato a Rossi la vittoria del Masters’ show, togliendo il respiro alle migliaia di appassionati seduti sulle tribune dell’Autodromo di Monza.

L’entusiasmo dei presenti si è scatenato soprattutto durante l’ultima sessione di ieri. Il Masters’ Show, duello a eliminazione tra i migliori piloti in competizione, ha messo in pista lo spettacolo dei motori. La finalissima ha visto confrontarsi i due campioni dei motori. Antonio Cairoli, motociclista da fuoristrada, ha affrontato Valentino Rossi per l’ultima sfida della giornata. La gioia di Cairoli è continuata durante la premiazione. Gli equipaggi, riuniti in pista sul rettilineo centrale, hanno visto il pilota siciliano alzare il secondo e ultimo trofeo della giornata. Tutto intorno al podio, i tifosi rimasti si sono raggruppati per vedere i loro idoli da vicino.

Ma il vero filo conduttore di questa quarantesima edizione del Rally è stato il calore degli appassionati di motori e non solo. Anche grazie alle tante attività presenti, i tifosi hanno potuto scoprire la storia del mondo dei motori e provare le emozioni della guida sportiva grazie ai simulatori presenti. La tradizione brianzola del rally si è chiusa con una sorpresa che ha sancito un weekend ricco di emozioni forti. Molti dei tifosi presenti hanno ritrovato le loro vetture multate. Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno redatto circa 150 verbali per divieto di sosta. Tra le giornate di sabato e domenica, le vetture hanno invaso con parcheggi selvaggi viale Vedano e la zona del parco della Gerascia.