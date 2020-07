Verano Brianza (Monza e Brianza), 29 luglio 2020 - Ancora una volta un furgone si è ribaltato lungo la Valassina, in direzione Lecco, questa volta all’altezza dello svincolo per l’uscita di Verano. L’autista, un 47enne, è stato soccorso in un primo tempo in codice rosso dall’automedica e dall’ambulanza di Seregno Soccorso. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Dopo i primi accertamenti da parte dei sanitari del 118, le condizioni dell’autista sono risultate meno gravi di quanto inzialmente ipotizzato. A causa del furgone ribaltato sulla strada e dei mezzi di soccorso al lavoro, si è creata una lunga coda in direzione Lecco.

© Riproduzione riservata