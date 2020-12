Vimercate (Monza), 31 dicembre 2020 – Vaccini anche a San Silvestro. Sono due donne, una dottoressa e un'infermiera, le prime a ricevere la dose Pfizer contro il virus a Vimercate proprio nell'ultimo giorno dell'anno. Si tratta di Milena Caglio, direttore medico di presidio e membro dell'unità di crisi anti-Covid dell'Asst, e Giulia Anna Beretta, caposala dialisi. Per entrambe in prima linea nella pandemia una forte emozione “ricomincia la speranza” e il messaggio per i colleghi scettici: “Aderite, è l'unica strada per proteggere i più deboli”.

“Sono stati mesi difficili, la prova più dura? Lo sguardo dei malati sotto al casco. Abbiamo visto morire tante persone senza nessuno accanto, tranne noi”. Dopo di loro è stato il turno del direttore generale Nunzio Del Sorbo: “Il ritorno alla normalità dipende da questo”. Quanto all'adesione l'Azienda punta a vaccinare il 90% dei 3.100 operatori che ruotano nella propria orbita.