Usmate Velate, il cane dei carabinieri Ocsi fiuta la cocaina: due arresti e una denuncia

Usmate Velate, 5 Aprile 2023 - Il cane dei carabinieri Ocsi trova cocaina nascosta nel trasportino del gatto, due arresti e una denuncia in stato di libertà a Usmate Velate. Gli arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Monza sono due marocchini di 23 e 26 anni, mentre a venire deferita in stato di libertà è stata una donna 32enne del luogo.

La perquisizione

I militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare – in esecuzione di decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza – di una casa in campagna dove i tre abitavano e hanno trovato prima 13 grammi di cocaina, 5 grammo di hashish e 1.000 euro in contanti in un locale adibito a lavanderia.

La seconda scoperta

In un piccolo capannone dove si trovavano le cucce per cani, dove la donna tentava di allontanarsi con la scusa di dover rintracciare il proprio gatto, i militari si sono accorti che la 32enne teneva nel trasportino altri 57 grammi di cocaina, fiutati dall'unità cinofila dei carabinieri di Casatenovo.

Altri 20.000 euro in contanti sono stati invece rinvenuti in una cassaforte. Per i due marocchini il Tribunale di Monza ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.