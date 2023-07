Usmate Velate, Bocciata Commissione Inchiesta su Edilizia Sospetta

"Inutile", così ha deciso la maggioranza che boccia la commissione di inchiesta sull’edilizia sospetta chiesta dall’opposizione, dopo il doppio blitz della guardia di finanza in Municipio e in alcune aziende del borgo.

A Usmate Velate è bufera sui 30 dossier finiti sotto la lente degli investigatori, permessi a costruire.

Il dipendente indagato è stato spostato in un altro ufficio dal sindaco Lisa Mandelli che ha ricordato però "la presunzione di innocenza".

Un’inchiesta non è una condanna.

"Anche noi siamo garantisti, ma se non variamo una commissione su questa vicenda, allora quando? - dice Daniele Ripamonti, ex candidato sindaco del centrodestra - volevamo andare a fondo a un fatto che scuote le fondamenta del Comune e non certo sostituirci alla magistratura o agli investigatori.

Negare la commissione è una decisione in odore di ostracismo e poco rispettosa degli elettori".

Per Lega e Cambiamo insieme l’obiettivo "era approfondire le attività politiche del caso come prevedono le nostre competenze".

Il primo cittadino in aula ha spiegato che "gli atti sono secretati, per questa ragione la commissione non porterebbe a nulla". Ma la minoranza non ci sta: "È un passo falso".

I consiglieri temono "lo stallo degli uffici con possibili denunce e conseguenze gravi per la comunità e tutto il territorio - spiegano i leghisti Stefano Vimercati, Cristina Ghezzi, Valeria Mariani e gli esponenti di Cambiamo Insieme Vanessa Amati e Rodolfo Biella -. Ci auguriamo che il sindaco, che ha in capo le deleghe dell’Ufficio tecnico, sia in grado di fornirci un quadro senza ombre diversamente da quanto ha fatto rispondendo alla nostra interpellanza per capire il reale stato dei fatti".

"La verità - aggiungono - è che sentiamo negato il nostro diritto a controllare l’operato dell’amministrazione. Il ruolo di vigilanza ha subito un danno". Barbara Calderola