Usmate Velate (Monza Brianza), 6 settembre 2020 - Era un dirigente accompagnatore della nuova Usmate calcio il 61enne rimasto vittima dell’incidente stradale accaduto venerdì sera a Usmate, dove nella notte due ragazzi sono invece rimasti feriti nel ribaltamento dell’auto su cui si trovavano, che è finita nel canale e ha preso fuoco.

La vittima dell’investimento avvenuto nel centralissimo corso Italia è Ambrogio Sala, usmatese. L’uomo si stava recando a piedi da casa al campo sportivo di via Luini per assistere agli allenamenti quando si è consumata la tragedia. In segno di lutto la società ha sospeso tutte le attività. «È venuto a mancare il nostro storico dirigente della prima squadra Ambrogio Sala. Tutta la società esprime profondo cordoglio per la triste circostanza. Ciao Ambrogio per sempre con noi», è il messaggio affettuoso di commiato che appare sul sito della società sportiva.

Intanto i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento. Mancava poco alle 20 venerdì quando una Ford Fiesta guidata da un 55enne italiano di Usmate, che viaggiava in corso Italia in direzione di Lecco, ha travolto il 61enne mentre attraversava la strada, verosimilmente secondo gli inquirenti sulle strisce pedonali. L’automobilista ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza inviate da Areu Monza e Brianza e i carabinieri della stazione di Arcore e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monza. Le condizioni di Sala sono subito risultate molto gravi e l’uomo è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, dove è deceduto poco dopo. In stato di shock l’automobilista, che però non ha dovuto ricorrere al trasporto al pronto soccorso. Il 55enne è stato sottoposto all’acol test che è risultato negativo. E dai primi accertamenti pare che il 55enne non viaggiasse neanche a velocità elevata sulla ex statale che attraversa il paese. Per questi motivi l’uomo è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale su disposizione della Procura di Monza.

Erano invece le 2.30 di ieri quando si è verificato un altro pauroso incidente stradale in via Monza, al confine con Arcore, che ha visto protagonisti due ragazzi di 21 e 17 anni, fortunatamente non in pericolo di vita. La Mercedes guidata dal 21enne, per motivi ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscita di strada, finendo in un canale che corre parallelo alla carreggiata. I due giovani sono riusciti a uscire dall’auto appena in tempo prima che si incendiasse. Sul posto sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Arcore. Solo uno dei ragazzi è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano, mentre i pompieri sono rimasti impegnati a lungo nel recupero dell’auto dal canale.