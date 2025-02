Urla e degrado. Chiuso il bar alla vecchia Snia

Pregiudicati, ubriachi e schiamazzi nella zona già degradata dell’ex Snia. La Questura ha chiuso per un mese per motivi di ordine e sicurezza pubblica un bar di Varedo vicino all’ex polo industriale dismesso a Varedo. Dopo il via all’intensificazione dei controlli disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Monza, le forze dell’ordine hanno scoperto che il locale era frequentato da pregiudicati, tra cui anche cittadini stranieri irregolari. Negli ultimi 30 giorni sono stati effettuati vari controlli agli avventori all’interno e all’esterno del bar, ai quali si sommano ulteriori controlli effettuati nei 4 mesi precedenti e ben 11 richieste di intervento avanzate al numero di emergenza per lo più in orari serali e notturni, per liti, risse, aggressioni, persone moleste ed ubriache, con conseguente intervento delle forze di polizia locali e del personale sanitario. Inoltre da numerosi esposti presentati dai residenti della zona, che hanno documentato anche con video il degrado e gli assembramenti fuori dal locale, è emerso che gli avventori non solo sono dediti all’uso smodato di bevande alcoliche, ma stazionando fuori dal locale fino a notte inoltrata con urla, liti e rumori che impediscono ogni attività domestica e il sonno. Per disincentivare la frequentazione dell’area da parte di soggetti pericolosi, il Questore ha inoltre adottato 20 provvedimenti di foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione con la quale si ordina ai destinatari di lasciare il comune di Varedo entro 48 ore e gli si inibisce di ritornarvi per un periodo che va da un anno a tre anni a seconda dei casi.

