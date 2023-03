Urban e classica, sfida tra duemila ballerini

di Roberto Sanvito

Almeno duemila ballerini provenienti da ogni parte d’Italia (una trentina le province interessate, i più lontani arrivano da Palermo) e anche dal vicino Canton Ticino in rappresentanza di 150 società e scuole si sfideranno questo weekend sull’immenso dance floor allestito all’interno del PalaFitLine di Desio per la quinta edizione di Brianza Dance Competition. In lizza nei vari concorsi ci saranno anche otto scuole brianzole: Ballet Studio Seveso, Dance4Love di Barlassina, Danzart Academy di Biassono, New B&D di Giussano, NG Dance School di Villasanta, Professional Ballet Center di Seregno, Sound di Lissone e LT Academy di Verano Brianza.

Quinta edizione, ma è la prima in cui gli organizzatori di MC Group Dancing School SSD Srl, sotto la direzione artistica di Michela Cerrone e Vincenzo Gallone, anche sulla scorta del successo nelle precedenti, hanno osato scegliendo una location importante e così grande come quella del palasport desiano prestato per una volta dalla pallacanestro e dalla ginnastica ritmica ai balli - il sabato - di stili urban (hip hop e street dance ma anche contaminazione, tacchi e video dance), la domenica di stili accademici come la danza classica, modern e contemporanea. Insomma, ce n’è un po’ per tutti i gusti anche per gli appassionati della disciplina visto che la competizione è aperta al pubblico che ha preso d’assalto le prevendite con qualche migliaio di biglietti già venduto. I rimanenti saranno a disposizione al botteghino domani e dopodomani. Le gare cominceranno alle 15 di domani con l’hip-hop, mentre il programma Classic di domenica scatterà alle 9 fino al pomeriggio con le premiazioni alle 16.15.

Imponente l’organizzazione visto che sopra il parquet sarà montato un grande palco rialzato, con ledwall che proietteranno grafiche, video e foto. E poi c’è la giuria che è un’altra delle grandi attrazioni di Brianza Dance Competition del PalaFitLine, composta da alcuni professionisti del settore come il ballerino e attore teatrale Raffaele Paganini e, direttamente da “Amici“, Mattia Tuzzolino. Che avranno anche il loro spazio all’interno della due giorni desiana con attesissime esibizioni a margine delle competizioni.

"Ci aiuteranno in questa grande impresa una trentina di volontari vicini alla nostra scuola e il loro apporto per una manifestazione del genere che ci sta impegnando da mesi è fondamentale", dice Michela Cerrone. Guardando già al futuro: "Speriamo che sempre più scuole della Brianza vengano a condividere con noi la loro arte. Vero, è una gara e ci si mette in gioco, ma tutto ciò è prima di tutto condivisione e amicizia".