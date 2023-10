"Uno stop al tracciato". L’appello dei parlamentari

Nuova azione concentrica del Vimercatese contro Pedemontana. Dal territorio e da Roma. Se gli ambientalisti e i comitati di casa si giocano la carta della Banca europea degli Investimenti sperando nel blocco del finanziamento della Tratta D breve, "opera completamente diversa da quella approvata e sulla carta sostenuta da Bei", i parlamentari del Pd Silvia Roggiani e Marco Simiani chiedono "il blocco del tracciato in Brianza Est".

L’affondo dem contro l’autostrada arriva dopo la trasferta nella capitale degli 11 sindaci della zona che contrastano da sempre l’opera per l’avvio della Conferenza dei servizi sull’infrastruttura. Al ministero dei Trasporti gli amministratori hanno mostrato ancora una volta il pollice verso, "per i costi ambientali e sulla salute, senza benefici per il traffico con il solo risultato di devastare il Parco Agricolo Nord Est preservato dal cemento per le nostre comunità oggi e per le future generazioni".

Ora, a dar loro manforte ci sono i deputati democratici.

"La nuova tratta D breve influisce sulla funzionalità complessiva dell’opera che prevede la realizzazione a Nord di Milano di un collegamento autostradale da Est a Ovest tra la provincia di Varese a quella di Bergamo, appunto a Dalmine – spiegano Roggiani e Simiani –. Il nuovo progetto muterebbe in termini sostanziali gli obiettivi strategici rispetto a quello definitivo già approvato ed è a tutti gli effetti un nuovo intervento con un obiettivo alternativo".

"I comuni interessati da questo diverso tracciato insieme alla provincia di Monza e Brianza a più riprese hanno chiesto alla Regione e ora anche al Ministero un nuovo approfondimento della questione per esaminare e sviluppare realmente le alternative che possano eliminare del tutto la tratta D e che potrebbero risultare più economiche, più razionali sul piano funzionale e su quello delle prestazioni, oltre che più sostenibili dal punto di vista ambientale", sostengono i parlamentari.

Prima tra tutte "l’utilizzo della Tangenziale Est A51 che corre parallela a meno di 3 chilometri di distanza dal percorso della D breve".

Da qui la richiesta di mettere tutto in stand-by, "per valutare le proposte dei territori e comunque anche in attesa che Ministero e Regione chiariscano a tutti il loro concetto di funzionalità di un’infrastruttura pubblica che in questo caso appare assolutamente distorto".

Barbara Calderola