"Uno spettacolo senza più appeal"

"Lo spettacolo pirotecnico – ricorda Ghi Meregalli, promotrice del Corteo storico – fu introdotto a Monza tra il 1947 e 1949, riprendendo l’antica tradizione della Cività romana dei fuochi per bruciare il freddo e le sterpaglie secche dell’inverno e accogliere la rigogliosa stagione estiva. A Monza venivano allestiti nel punto di fuga in fondo al pratone retrostante la Villa e sono diventati subito una tradizione molto amata dai monzesi, occasione per ritrovarsi in famiglia e con gli amici. Ma ora non ha più appeal e nel Parco l’afflusso di tanta gente di notte porta anche balordi e pericoli per la sicurezza. Sono favorevole alla cancellazione".