Uno speciale esame di Stato Aperitivi , 1.600 tortellini e pesce Gli studenti cucinano per Mattarella

di Cristina Bertolini

"Benvenuti, come state? Vi trovate bene? Se avete bisogno di qualcosa chiedete pure". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto con "una gentilezza e una umiltà spiazzanti" la brigata degli studenti dell’istituto Olivetti di Monza al Quirinale. Quindici ragazzi che, con i loro insegnanti e la dirigente Renata Cumino, hanno lavorato nello staff dei cuochi e camerieri ufficiali del Quirinale per il tradizionale ricevimento della Festa della Repubblica: 2mila invitati fra diplomatici e funzionari di tutto il mondo.

"Eravamo tutti emozionati – dice la preside –, il nome dell’Olivetti è nelle mani dei ragazzi". Nulla è stato lasciato al caso, neppure una tazzina di caffè. "Abbiamo preparato 1.600 tortellini in due giorni – raccontano i giovani cuochi –, all’inizio eravamo in ansia, ma lo staff dei professionisti ci ha subito messo a nostro agio". Sono stati 15 i ragazzi selezionati per far parte dello staff del Quirinale (di quarta e terza), oltre a 4 riserve: 3 studenti di cucina, 10 di sala e 2 di accoglienza, su una rosa di 25 candidati iniziali. Con loro i docenti chef Daniele Cardamone e Vincenzo Butticé e i colleghi di sala Andrea Mammolenti e Giovanni Conidi. Dopo il lavoro del 31 maggio e 1 giugno, ieri il gruppo monzese è stato invitato ad assistere alla parata del 2 Giugno nella tribuna d’onore. "Quando nel 2019, prima della pandemia, venimmo scelti – ricorda la dirigente Renata Cumino – ho detto ai miei insegnanti che un’occasione simile non sarebbe capitata mai più. Invece quest’anno, per la seconda volta, la nostra scuola è stata selezionata per far parte della brigata di cuochi del Quirinale, insieme a tre scuole di Roma e a una di Palermo. L’Olivetti ha rappresento Monza, la Brianza e tutto il Nord Italia".

I ragazzi sono stati selezionati in base alla condotta e ai risultati nelle materie d’indirizzo. Poi sono stati sottoposti a un colloquio di lavoro ed esaminati da capo a piedi: valutati pulizia, igiene, ordine nella divisa. Nello staff di accoglienza c’è anche una mamma: Venusia Spagnolo, 43 anni, studia al serale e ha un figlio che, invece, frequenta al mattino: "Ero super emozionata per essere stata scelta per il Quirinale – ammette Venusia – non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco".