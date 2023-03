Uniti si vince "Ma il vero guaio è lo spaccio"

Reati predatori e spaccio di droga. Sono i reati denunciati nell’ultima indagine di Confcommercio che saltano maggiormente all’occhio.

Il colonnello Gianfilippo Simoniello, alla guida del Comando provinciale di Monza e Brianza dell’Arma, non si stupisce. I reati predatori, quelli con cui hanno maggiormente a che fare negozianti e artigiani, sono come una fastidiosa zanzara, "difficili da intercettare, ma che si possono combattere con la sinergia tra forze dell’ordine e cittadini. Perché se da un lato ad esempio noi come carabinieri pattugliamo, e interveniamo immediatamente quando scatta l’allarme, dall’altro è fondamentale l’aiuto dei cittadini, attraverso strumenti di difesa passiva come i sistemi di allarme o le porte blindate e dall’altro con il Controllo di Vicinato".

Il lavoro dell’ultimo anno dell’Arma mette in luce alcune grosse operazioni. Basti ricordare l’inchiesta Griffe, con una banda di 9 romeni (tutti arrestati) che dava l’assalto ai poli logistici del lusso utilizzando tattiche militari e disseminando il territorio di pneumatici dati alle fiamme.

Il colonnello conosce alla perfezione il territorio. E si sofferma su un punto indicato come particolarmente preoccupante: lo spaccio. "Un tema su cui siamo massicciamente impegnati tutti i giorni. I risultati sono lì a dimostrarlo: basati ricordare gli arresti al parco delle Groane o l’ultimissima operazione della Compagnia di Monza a Seveso, dove sono stati sequestrati 16 chili di cocaina. O andando più a ritroso, l’arresto di una banda di egiziani che riusciva a procurarsi ricette mediche di psicofarmaci potentissimi incassando milioni di euro.

Oppure l’operazione Fusion, che aveva portato all’arresto di una banda di marocchini, italiani e svizzeri che trafficava stupefacenti a livello internazionale (oltre 500 chili sequestrati)". Quantitativi impressionanti.

"È un problema della Brianza. Un territorio caratterizzato da benessere e disponibilità economica visibili anche nell’ingente acquisto di stupefacenti. Il problema è come sempre quello della “domanda“ e dell’offesta: in Brianza ce n’è tanta e sono tanti i criminali che si buttano in questo settore sapendo che i guadagni a disposizione sono considerevoli".

I dati dei reati predatori raccontano di un calo sul fronte delle rapine. "Nelle farmacie o negli esercizi commerciali siamo riusciti a prevenire". C’è poi un problema truffe. "Preoccupano quelle agli anziani, più difficili da intercettare perché le denunce latitano o arrivano in ritardo".

Dario Crippa