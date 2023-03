Un’esistenza tra spaccio e rapine sui treni

Dieci anni fa Sadik Ilhami, il marocchino incastrato per l’omicidio del connazionale a Desio, fu arrestato dalla polizia dopo una serie di rapine messe a segno sui treni della linea Milano-Chiasso. Le sue vittime preferite erano sempre donne, spesso straniere. Almeno nove i colpi messi a segno all’epoca (ma non è escluso che possano essere di più). Anche con estrema violenza. Armato di coltello e non esitando a picchiare le vittime, se necessario, a calci e schiaffi. Le indagini scattarono dopo le ripetute denunce ricevute dalla Questura. Gli agenti lo fermarono mentre tentava di fuggire in Svizzera, richiedendo asilo politico, dopo aver fornito false generalità. Le rapine erano state messe a segno tra settembre e dicembre del 2012, a Carimate, Cermenate, Cucciago, Lentate sul Seveso, Chiasso e Como San Giovanni. In alcuni episodi prese a calci senza remore le sue vittime, provocando loro ferite oltre che uno stato di choc. Insieme a dei complici era diventato l’incubo delle pendolari, agendo soprattutto negli orari serali, nei confronti di donne sole. Fu riconosciuto dalle stesse vittime attraverso le comparazioni fotografiche, e poi condannato a 5 anni di reclusione. L’uomo era già stato arrestato anche nell’aprile del 2012, sempre per rapina e scarcerato pochi mesi dopo. Aveva una falsa residenza a Monza. Nel suo curriculum malavitoso anche reati per spaccio di droga, cioè quell’ambiente in cui è scaturita la sua follia omicida nei confronti del connazionale seppellito vicino all’ex carcere. Adeso Sadik Ilhami, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, ha trovato casa dietro le sbarre del carcere di Monza.

Ale.Cri.