Una viabilità da 5 milioni e mezzo Nuove strade per snellire il traffico

di Barbara Calderola

Altre risorse per i territori. E nel tesoretto di 113 milioni che la Regione destina alle infrastrutture viabilistiche in tutte le province, c’è anche la fetta brianzola: 5 milioni e mezzo in arrivo dal Pirellone per finanziare opere attese da anni. Nuova puntata del Piano Lombardia, il programma di investimenti voluto da Attilio Fontana "per evitare che interventi importanti rimangano solo sulla carta. E senza questi soldi tanti avrebbero fatto questa fine – dice il governatore –. In questi anni il Piano si è portato in dote moltissimi cantieri imprimendo una forte accelerazione alla nostra economia. Un programma che ha determinato benefici immediati in ogni zona". A Monza e dintorni operai e ruspe saranno al lavoro in 15 punti strategici. Il conto più pesante, 1,1 milioni, servirà per creare il collegamento fra la Sp7 e la Sp 154, una strada diretta nella Beverly Hills tra Lesmo e Correzzana con lo scopo di potenziare una viabilità oggi insufficiente. Si scende quasi a metà del valore, 650mila euro, per la rotatoria che il Pirellone pagherà a Roncello fra le vie Pertini e Moro, necessaria per snellire il traffico; altri 600mila andranno ad Arcore per la manutenzione del cavalcavia della Peg sulla ferrovia, stessa cifra per un altro viadotto-chiave, quello sulla Sp 13 Monza-Melzo in via Colleoni, ad Agrate, attraversato ogni giorno da migliaia di mezzi. A Carnate, 450mila euro permetteranno il restyling del ponte De Gasperi sulla Sp 177 Bellusco-Gerno e altri 450mila finiranno di nuovo ad Arcore per costruire un rondò all’incrocio via Roma-via Casati per far scorrere la direttrice Usmate-Villasanta oggi intasata. Altri 800mila euro serviranno a Monza per sistemare diversi cavalcavia e sottopassi - via Zanzi, via Fermi, via Aliprandi, via Visconti, via Annoni - e 400mila a Lentate per la sistemazione del viadotto sulla Lazzate-Meda.

A Besana, 350mila euro finanzieranno la rotatoria fra le vie San Siro e De Gasperi, il resto del plafond è spalmato su varie strade del capoluogo, di Bovisio e di Varedo. "Non solo grandi opere, ma anche operazioni più piccole di fondamentale importanza, però, per i contesti in cui si collocano – sottolinea Claudia Maria Terzi, assessora regionale a Infrastrutture e opere pubbliche –. Il Piano è una boccata di ossigeno per i Comuni, l’obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, che migliora la qualità di vita degli abitanti e contribuisce alla ripresa".