Una “stanza“ in biblioteca ricorderà il disastro dell’Icmesa Il progetto "La mansarda della memoria" a Seveso, finanziato con 200mila euro, trasformerà parte della biblioteca in un luogo dedicato alla memoria dell'incidente dell'Icmesa del 1976, in vista del 50esimo anniversario. Sarà un percorso innovativo e itinerante che coinvolgerà anche il Bosco delle Querce.