Una sfida alta 10 piani

Quasi 6mila metri quadrati in più e una torre di 10 piani. Il Centro per la lotta alle leucemie infantili punta in alto. Il nuovo progetto per l’ampliamento dell’attuale struttura è pronto ad aprire il cantiere. Presumibilmente in autunno. Quasi tre anni di lavoro per un’operazione da 15 milioni di euro che potrebbe essere operativa già nel 2025. In contemporanea con la chiusura del faraonico piano di ristrutturazione del monoblocco dell’ospedale San Gerardo. Già avviata la campagna di raccolta fondi del Comitato Maria Letizia Verga per sostenere la nuova sfida che porterà alla nascita di un “ospedale dei bambini“ all’interno dell’Irccs San Gerardo.

M.Galv.