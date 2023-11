Una rotonda per liberare il “tappo“ del Pagani. Nel segno della sicurezza

Quarantamila macchine al giorno e 40 minuti da Vimercate ad Arcore. Andate e ritorno. Per l’imbuto all’altezza della fabbrica Pagani, la provinciale 45, la più trafficata della zona, insieme alla Monza-Trezzo, arriva la cura: rotonda al posto del semaforo che da sempre è l’incubo degli automobilisti della frazione di Oreno e di Concorezzo alle prese con un verde che dura pochi istanti prima di rivedersi sfilare sotto gli occhi la processione di macchine, camion e furgoni che dalla tangenziale Est raggiunge la rotatoria della Bergamina. Il 12 dicembre arriva in porto il bando della Provincia per cancellare per sempre la strozzatura, lavori per 800mila euro per cambiare faccia alla strada e alla vita dei pendolari.

Subito dopo l’assegnazione dell’appalto bisognerà fare i conti con 150 giorni di cantiere e poi le code - sgranando il rosario - saranno soltanto un brutto ricordo. Il progetto, approvato a luglio, prevede la riqualificazione, la messa in sicurezza e la riorganizzazione della viabilità tra le vie per Oreno e del Salaino, uno degli incroci dove si verifica il maggior numero di incidenti gravi in Brianza: 18 l’anno scorso, un dato che ne fa la strada più pericolosa dell’intera città. Il nuovo assetto permetterà anche di creare un passaggio protetto per le biciclette. Aspetta, invece, ancora una soluzione l’altro snodo critico dell’area, il Malcantone, a Concorezzo. Abbandonata la vecchia idea di interrare il crocevia, costo 20 milioni di euro, si studia una soluzione al passo con i tempi e meno onerosa.

Bar.Cal.