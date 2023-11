“Una questiun delicada”. La compagnia dialettale. San Giovanni Bosco festeggia i primi 40 anni

In occasione del 40esimo anniversario di fondazione la Compagnia San Giovanni Bosco di Seregno presenterà in anteprima sabato al teatro Agorà di Carate Brianza “Una questiun delicada”. Una rielaborazione della commedia di Antonella Zucchini, tradotta e riscritta da Giorgio Trabattoni. Non solo una commedia in vernacolo brianzolo ma soprattutto un grande spettacolo con musica dal vivo grazie alla presenza sul palco del Sing Ammore Quartet (che ricorda il mitico Quartetto Cetra!) con brani suonati dalla Fly Band Swing: "Non è una commedia musicale - tiene a precisare lo stesso Trabattoni che è anche il regista e uno degli interpreti - ma un nuovo format che darà l’occasione allo spettatore di sentirsi veramente catapultato negli anni Cinquanta. Quello che solitamente accade nelle commedie musicali qui succederà in una commedia dialettale. Cambi scena per inserire una band che farà parte dello spettacolo. Musiche come Baciami piccina, un Bacio a mezzanotte, Nel blu dipinto di blu e tante altre suonate e cantate magistralmente faranno non solo da cornice ma saranno integrate nella commedia". Tre atti per oltre due ore di spettacolo garantito dalla compagnia seregnese di cui fanno parte bravissimi attori non professionisti ma con alle spalle un repertorio che comprende oltre trenta lavori rappresentati nei più importanti teatri nazionali. Del cast fanno parte Andrea Galimberti, Simona Busato, Katia Andretto, Milena Riva, Franco Giorgetti, Giorgio Trabattoni, Massimo Giussani, Monica Andretto, Monica Tagliabue, Simona Santambrogio, Andretto Oris, Angelo Buraschi e Martina Buraschi.

Fondata nel 1982 la San Giovanni Bosco di Seregno ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui un encomio speciale da parte del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il gruppo che fa riferimento alla parrocchia del Ceredo opera anche con grande impegno nel sociale.

Negli ultimi anni ha destinato oltre 600mila euro degli introiti degli spettacoli a varie associazioni che operano nel volontariato.