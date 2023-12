Una passeggiata fra i presepi fatti dai nonni

Passeggiando sui sentieri del Parco delle Groane tra Misinto e Lazzate si possono incontrare anche quest’anno i meravigliosi presepi nel bosco realizzati da un gruppo di anziani, frequentatori abituali di questi angoli. In particolare, nella zona del Bosco del Curato a Misinto, sono più di una le rappresentazioni della Natività realizzate dai pensionati che hanno fatto di questo posto il loro ritrovo quotidiano per quattro chiacchiere in compagnia. I presepi sono stati realizzati nelle settimane precedenti il Natale grazie alla generosità e all’impegno degli appassionati amici del bosco. Un motivo in più per una bella passeggiata nei boschi in questi giorni di feste.

Ga.Bass.