Una nuova famiglia per Fritz, il gattino diabetico di Monza

Una casa per Fritz, il gattino con il muso devastato da una gravissima infezione cutanea salvato da un agente della polizia locale. Questo l’appello che arriva da Enpa Monza. Grazie alla pazienza e alle cure costanti dei volontari e veterinari l’infezione si è risolta positivamente, senza lasciare praticamente traccia. Dagli esami del sangue Fritz è però risultato positivo alla FIV, ovvero al virus dell’immunodeficienza felina, sebbene sia asintomatico e non debba seguire alcuna terapia. Fritz però è diabetico e necessita di iniezioni di insulina ogni 12 ore e di cibo specifico da somministrare prima delle iniezioni. Nonostante sia un gatto molto tranquillo e affettuoso e quindi la somministrazione delle terapie si svolga in maniera agevole, accompagnata dalle sue rumorose fusa, questa complicazione rende la sua vita in gattile decisamente più stressante. Se prima Fritz cercava una famiglia e affetto, ora ha disperatamente bisogno di un padrone disposto anche a curarlo quotidianamente. Info allo 039-835623.