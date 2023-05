Una “miscela“ di simpatia e punti fedeltà La sfida aggiornata all’ultimo coupon

Il Saint di piazza Duomo a Monza difende la posizione in vetta alla classifica, ma il bar Biassoni di Vedano al Lambro continua a raccogliere coupon e punti per mantenere calda la sfida del contest del Giorno “Al bar come

a casa tua“, nato in collaborazione con Confcommercio Unione commercianti di Monza e circondario. Alle loro spalle, comunque, la corsa non è affatto rallentata, con il Qualunquemente di via Bergamo che è entrato in partita. Così come gli altri bar che si stanno giocando le posizioni in graduatoria nelle ultime settimane di contest. E continua a macinare punti e tagliandi preziosi, anche se da Usmate Velate fa una gara in solitaria (in quanto fa riferimento a una sede di Confcommercio differente da Monza), il Bar Giuan, che si è aggregato al gruppo con grande simpatia, riuscendo finora a presentare in redazione tagliandi per ben 411 punti.

Il gioco intanto prosegue fino a giugno. La classifica inizia a farsi incandescene e pubblicheremo quindi i risultati ogni settimana, ogni giovedì. Continuate quindi a raccogliere i tagliandi preziosi, ritagliandoli dalle pagine del nostro quotidiano, per spingere avanti il vostro bar del cuore dove ogni giorno si entra per un caffè, un panino o semplicemente per quattro chiacchiere e un sorriso.