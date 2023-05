Una greenway da 5 milioni di euro per un paese a misura di pedoni

L’ambizioso progetto della “greenway” partirà in autunno e l’appalto sarà assegnato in luglio. L’opera sarà pronta nel 2024. I lavori saranno realizzati durante la stagione invernale poiché i tempi dettati dal Pnrr sono molto rigidi e devono essere assolutamente rispettati. L’obiettivo è completare la Greenway per l’inizio della prossima estate. Il maxi progetto della Giunta Pozzoli cambierà il volto di Besana in Brianza rivoluzionandone la viabilità e rendendola “dolce” e più green grazie al finanziamento di 5 milioni di euro. "Ce lo siamo aggiudicati - ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli - ed è una notizia straordinaria. La riqualificazione dei centri e la connessione pedonale e ciclopedonale tra loro, i servizi e le bellezze del nostro territorio. Una sfida enorme che trasforma quello che si è sempre sognato in realtà. L’idea è di investire su Besana collegando tra loro tutte le frazioni e i servizi con una mobilità nuova, dolce, da affrontare con la bici e a piedi, anziché realizzando edifici di cemento si è rivelati vincenti". La greenway mira, infatti, a recuperare i vecchi sentieri delle strade, trasformandoli e mettendoli in sicurezza: creerà dovunque spazi a misura dei pedoni, avendo come effetto la maggior vivibilità e attrattività dei centri. La greenway avrà la forma di un anello e collegherà tutte le frazioni per raggiungere i punti di interesse e i servizi comodamente a piedi, senza incrociare le strade più trafficate. I tempi per la realizzazione dell’intervento, che potrà contare, oltre ai 5 milioni finanziati dal Governo, su altri 150mila euro investiti dall’Amministrazione comunale, sono scanditi dal decreto approvato il 4 aprile 2022 dal ministero: il termine per l’affidamento dei cantieri è il 30 luglio 2023; entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver pagato almeno il 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione, è il 31 marzo 2026.

"Sarà un grande cambiamento per Besana con le sue sette frazioni - conclude il sindaco Pozzoli -: da ricordare anche il “Viale dei proverbi” già realizzato che andrà a integrarsi con la greenway".

Sonia Ronconi