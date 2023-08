Una galleria per la Pedemontana "Il dialogo è aperto, proviamoci"

di Barbara Calderola

"Numeri e soluzioni da approfondire. Ma il dialogo è riaperto ed è positivo. Speriamo anche che sia concreto". Il sindaco di Lesmo commenta così la riapertura del canale con i vertici di Pedemontana, dopo "il lungo silenzio" che ha preceduto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale sul ricorso del Comune contro il rinnovo della pubblica utilità degli espropri. Uno strappo finito con l’amministrazione perdente e la società a brindare. Ora, fra i due ricomincia la partita a scacchi e l’obiettivo "è mitigare il più possibile l’impatto dell’infrastruttura - spiega ancora una volta Franceso Montorio -. Non abbiamo mai avuto l’ambizione di bloccare il cantiere, ma di migliorarlo per la gente e per il territorio, sì". Concetto ripetuto durante il nuovo summit con il direttore generale Sabato Fusco che si è impegnato insieme al presidente Luigi Roth a raccogliere e a esaminare le richieste della zona – questo è l’ultimo pezzo di tratta C e poi c’è la spinosissima questione della ‘D breve’ nel Vimercatese – e a trovare un accomodamento condiviso con tutti. Un tour de force. E si comincia dalla lista in arrivo dalla Beverly Hills brianzola che si sente minacciata dal cemento: sotterrare le otto corsie, quattro per senso di marcia, nella pancia della terra. La galleria farebbe rientrare la protesta senza quartiere di gruppi e cittadini e l’autostrada vedrebbe la luce con buona pace di tutti, "ma ci sono problemi oggettivi di costo e di progetto"", dice Montorio. Che però non rinuncia a portare avanti l’istanza della comunità.

"L’amministrazione ha l’obbligo di tutelarla", sottolinea. Fra poche settimane ci sarà un altro faccia a faccia, "la data non è ancora fissata", chiarisce il sindaco, dovrebbe essere quello in cui Pedemontana porterà le cifre su flussi di traffico previsti "per capire come mai il percorso fino a Lesmo è a sei corsie totali e qui diventa a otto. Vogliamo vedere lo scenario".

Per adesso l’opzione giudiziaria, il ricorso al Consiglio di Stato, resta sullo sfondo, ma la giunta, se necessario, potrebbe toglierla dalla naftalina.

"L’incontro è stato improntato alla collaborazione - conclude Montorio - sarà il primo di un lunga serie. Prosegue un cammino che auspichiamo possa essere davvero proficuo per il bene comune".