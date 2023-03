Una fiaccolata per Anouk la cucciolotta accoltellata a morte dal vicino di casa

“Giustizia per Anouk”. Francesco Zubba, proprietario della meticcia accoltellata da un vicino sabato scorso, ha organizzato una “lanternata” venerdì alle 18.30 in via Libertà 296, "in onore della cucciolotta". L’animale era stato colpito dopo che era riuscito a scappare dal recinto di casa e aveva aggredito l’altro padrone e il suo cane, fra i due da tempo c’erano problemi. A quel punto il 62enne si è avventato sul simil Amstaff di Zubba con una lama recuperata in cucina. Una scena alla quale hanno assistito terrorizzati diversi testimoni.

Bar.Cal.