Una famiglia per Smigol e Fagiolo

Per Smigol e Fagiolo serve un secondo miracolo. Proprio come quello che era avvenuto quando - ancora cuccioli - erano stati recuperati e adottati da un’anziana signora di Brugherio. La donna li aveva salvati da morte certa e li aveva riempiti d’amore ma oggi, purtroppo affetta da Alzheimer, è costretta al ricovero e per i due mici si aprono le porte del gattile. Ma l’Enpa ha lanciato un appello diventato subito virale. I volontari vogliono fare un regalo all’anziana donna di Brugherio: garantire ai suoi due gatti (Smigol gatta bianco e nero di 12 anni e Fagiolo gatto dal manto rosso tigrato di 10 anni) una casa. Una famiglia che permetta loro di continuare a vivere insieme. Smigol era stata abbandonata in un campo, Fagiolo, appena nato, in una scatola. L’anziana aveva aperto loro le porte della casa e del cuore. "Smigol e Fagiolo non meritano di finire in gattile; per questo motivo Enpa Monza cerca urgentemente una nuova casa per i due amici, tranquilli e affettuosi, per ridare loro la serenità perduta". Info: [email protected]

B.Api.