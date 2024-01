Una comunità sconvolta, le polemiche e un’aiuola su cui ricordare

La morte del piccolo Andrea ha sconvolto la comunità di San Donato dove il ragazzino viveva con i genitori e la sorella. Una tragedia che ha travolto anche i compagni di scuola della Guastalla e quelli della squadra di basket Eureka. Un dolore per l’intera comunità di Monza. In centinaia si sono riuniti per manifestare affinchè la strada non spezzi più vite, come quella del piccolo Andrea. Luciano Rossetti di Monza in Bici, che sta collaborando con la famiglia dell’11enne, ha proposto di creare un’aiuola per ricordare Andrea, proprio vicino a dove avvenne L’impatto, il numero 189 di via Buonarroti. Lungo la stessa strada si sono verificati e continuano a verificarsi molti incidenti. Anche mortali. L’ultimo in ordine di tempo ha coinvolto un anziano di 85 anni, che lo scorso ottobre è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce all’altezza del numero civico 101 ed è deceduto in ospedale. Sotto accusa il traffico sempre molto sostenuto e la velocità dei mezzi.