Una coltellata per una donna Troppo alcol alla tavolata Lite fra amici finisce all’ospedale

di Barbara Calderola

Più brindisi in compagnia dopo la grigliata di Ferragosto sarebbero stati il detonatore della lite per futili motivi – sembra che alla base di tutto ci sia l’apprezzamento di troppo per una ragazza, ma i carabinieri di Pioltello stanno ancora chiarendo le cause dell’alterco – fra due conoscenti di Vimercate che hanno finito la festa con una coltellata. Dopo pranzo la piccola comitiva era partita dalla Brianza alla volta di Cassano d’Adda, per trascorrere qualche ora di frescura sul fiume, ma il programma è saltato a un distributore di benzina alle porte della città, dove il gruppetto si era fermato per il rifornimento. Il 42enne che di lì a poco si sarebbe ritrovato con il colpo di lama al torace, avrebbe pronunciato il complimento sgradito, e il 32enne suo conoscente e amico della donna l’ha subito colpito. Secondo gli investigatori alla base dell’episodio ci sarebbe il tasso alcolemico dei due, piuttosto elevato. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni – ma non in pericolo di vita – al San Raffaele.

L’assalitore, invece, bloccato dopo una breve fuga in macchina è accusato di tentato omicidio. A lanciare l’allarme, alcuni automobilisti che hanno assistito alla brutta – e velocissima – sequenza.