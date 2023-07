Una Colletta Popolare per il Rifugio Longoni di Seregno, Un Secolo di Storia Il CAI di Seregno acquistò nel 1937 il rifugio Longoni, intitolato a due fratelli caduti in guerra, con una sottoscrizione popolare. Nel corso degli anni è stato visitato da illustri personaggi. Nel 1959 è stato inaugurato il bivacco Padre Giancarlo Colombo in ricordo di un sacerdote seregnese.