"Una città a 30 all’ora" La Fiab bacchetta il sindaco

Questo pomeriggio alle 16.30 Fiab MonzainBici sarà lì, per un presidio di protesta sul luogo tragico investimento, dove ieri hanno cominciato a ragionare su come mettere subito in sicurezza pedoni e ciclisti. Perché in via Buonarroti si rischia la pelle tutti i giorni. C’è una pista ciclabile protetta, ma per i pedoni è un terno al lotto, soprattutto quando si trovano a dover attraversare la strada. I passaggi protetti sono pochi, le strisce pedonali anche meno. E i veicoli procedono spesso a velocità sostenuta. "Bisogna mettere il limite a 30 km orari - fa notare Massimo Benetti di Fiab MonzainBici - e bisogna farlo subito in tutta la città". Montano rabbia e sconforto."A quasi un anno di distanza dalle elezioni nulla è stato fatto per migliorare la sicurezza stradale a Monza. Le zone 30 erano presenti nel programma elettorale di Paolo Pilotto, un impegno che finora è rimasto disatteso. Siamo stanchi di sentire che i tecnici della mobilità stanno lavorando a un piano di intervento". Nessuno rispetta i limiti di velocità. "Servono dossi, dissuasori di velocità, cuscini berlinesi". "Agli appelli dei cicloambientalisti - replica il sindaco Paolo Pilotto - abbiamo risposto mettendo a bilancio 500mila euro sulle ciclabili, più altri 200mila per chiudere la corona ciclabile del Villoresi e connettere le direttrici incomplete che dal centro vanno verso la periferia. In dieci mesi abbiamo posto le premesse per avviare questi lavori". Non esclude la realizzazione di aree a 30 chilometri all’ora, "ma non basta disegnarle per terra e mettere alcuni cartelli, bisogna studiare le modalità, fra restringimenti di carreggiata e dossi in gomma". "Ho fatto il camionista per tanti anni - fa notare dalla Fiab Luciano Rossetti -: l’unico vero sistema è mettere gli autovelox. Chi sgarra deve essere punito nel portafogli e tirandogli via punti dalla patente". I segni della frenata sono ancora evidenti così come le tracce di sangue, il bambino è stato sbalzato "per almeno 13 metri" calcola Rossetti. Intanto questo pomeriggio alle 16 in via Buonarroti 115, al centro civico Regina Pacis San Donato, ci si ritroverà per un momento di raccoglimento, mentre alle 16.30 ci si sposterà sul luogo dell’investimento. "Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia colpita da un evento così drammatico" il comunicato della Fiab.

Cristina Bertolini

Dario Crippa