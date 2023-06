Una casa per ricominciare Il Comune “adotta“ le donne maltrattate

di Martino Agostoni

Nuove case per dare una sistemazione sicura a donne vittime di violenza o anche alloggi protetti a famiglie in difficoltà. Vengono destinati a progetti di housing temporaneo i 710.000 euro del Pnrr della missione 5 dedicata a “Inclusione e coesione“ ottenuti dal Comune, un finanziamento che è stato confermato per Monza durante l’ultimo consiglio comunale dall’assessore ai Servizi sociali Egidio Riva. I fondi stanziati saranno destinati alla costruzione e ristrutturazione di tre mini alloggi per ospitare fino a 12 persone, per un periodo consecutivo di non più di 24 mesi.

I luoghi individuati per realizzare il progetto sono un’area in via Marelli, a San Fruttuoso, che recentemente è stata confiscata alla mafia e data al Comune, dove sarà possibile ospitare fino a 8 persone e un alloggio in via Giusti, che sarà oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 4 persone. È previsto che gli interventi siano completati entro giugno 2026 e offriranno alloggi temporanei destinati a singoli o a nuclei familiari in difficoltà che non possono immediatamente accedere all’edilizia residenziale pubblica e che necessitino di una presa in carico continuativa, tra cui donne sole e vittime di maltrattamento e giovani che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

"È una risposta concreta – ha sottolineato l’assessore Riva – che la nostra città offrirà alle donne vittime di maltrattamento e ai giovani con una difficile storia famigliare". Accanto alla disponibilità di un alloggio temporaneo il Comune affiancherà alle persone ospitate progetti personalizzati "volti all’attivazione delle risorse del singolo o del nucleo familiare – aggiunge l’assessore –, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali, per agevolare la fuoriuscita dal circuito dell’accoglienza o all’accesso all’edilizia residenziale pubblica o a sostegni economici per l’affitto. I progetti mirano, inoltre, all’accompagnamento educativo e alla costruzione di un’autonomia lavorativa e abitativa".