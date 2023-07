Un weekend leggendario La Ferrari di Le Mans musica e divertimento La grande festa dei tifosi

di Marco Galvani

Il fascino della 24 Ore di Le Mans, la Ferrari 499P scolpita nel vento che ha appena conquistato la leggendaria gara di durata nell’anno del suo centenario, la sfida fra 36 auto nel Tempio della Velocità. Benvenuti nel fine settimana del Wec, il World endurance championship con la lotta per il titolo iridato che si fa sempre più avvincente con Toyota a guidare la classifica contro “l’esordiente” Cavallino Rampante, distante solamente 18 punti dai nipponici. Adrenalina e spettacolo in pista, ma il secondo appuntamento più importante dell’anno in autodromo dopo il Gran premio d’Italia di Formula 1 sarà anche una festa per tutta la famiglia. Per tutto il weekend, infatti, sarà a disposizione una Fan Zone nell’area del padiglione col tetto ad ali di gabbiano del vecchio museo del circuito. Venerdì - unica giornata a ingresso gratuito sulle tribune e nel paddock - si accenderanno i motori con le prove libere di tutte le serie in programma. Aprirà anche l’area divertimento per i tifosi con esposizione di vetture, merchandising, kids area con un mini circuito per l’educazione stradale dei più piccoli, food court, maxischermi dai quali seguire l’azione in pista e un palco sul quale si esibirà dj Admin che animerà il fine settimana monzese.

Quattro le gare in programma sabato oltre alle qualifiche del mondiale endurance. Ma soprattutto la prima Pit Walk, aperta a tutti gli spettatori, con sessione autografi dalle 13.40 alle 14.25. Bis della Pit Walk domenica alle 10.30 prima del via della 6h di Monza quando, sulla griglia di partenza del Tempio della Velocità sarà la Marina Militare a consegnare il tricolore allo starter del quinto round del FIA Wec. A guidare lo schieramento, nel giro di formazione, sarà Dindo Capello, tre volte vincitore della 24h di Le Mans e Grand Marshal della 6h di Monza. Alle 12.30 semaforo verde per la gara che potrà essere seguita anche sui maxischermi posizionati sul rettilineo di partenza, in Prima Variante e all’esterno della Variante Ascari.