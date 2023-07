Un viaggio sonoro tra Oriente e Occidente

Un viaggio tra mondi sonori differenti, a cavallo tra Oriente e Occidente, Mediterraneo, tradizioni arabe e jazz. Un doppio appuntamento accomunato dalla presenza di uno dei maggiori maestri dell’oud, il liuto arabo antenato della chitarra spagnola. Sono i due concerti che si terranno tra domani e martedì a Usmate e Villasanta, per la rassegna Suoni Mobili. Domani alle 21.30 Villa Scaccabarozzi a Usmate farà da scenario per “No-Mad Spirits“, spettacolo in cui l’oud arabo del virtuoso tunisino Amine Mraihi incontrerà la chitarra elettrica dell’eclettico musicista bulgaro Angel Demirev, affiancati dagli svizzeri Valentin Conus al sax e Axel Lussiez alla batteria. Sarà un concerto in cui si fonderanno jazz, jazz-rock e musica araba. Martedì nella chiesa di Sant’Anastasia a Villasanta toccherà invece al progetto Khayal: si partirà alle 20 con una meditazione musicale all’organo di Roberto Olzer; alle 21.30 spazio al mix di jazz e world music proposto dalla voce espressiva di Raphaelle Brochet, dal violino di Baiju Bhatt, dall’oud di Amine Mraihi e dalle percussioni di Shayan Fathi.

F.L.