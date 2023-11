Un topo a scuola, si torna in Dad. Tutti a casa per la derattizzazione

Polemica all’istituto Einstein di Vimercate dopo l’avvistamento di un topo all’interno della scuola, gli studenti denunciano "l’immobilismo della dirigenza", ma la preside Michelina Ciotta mette tutti in Dad e chiarisce: "La nostra è una scuola di campagna per questo abbiamo un contratto fisso con un’azienda di derattizzazione. Era in corso proprio una sanificazione, l’esemplare deve aver mangiato l’esca, è stato intercettato nel frattempo".

Per "non perdere neanche un giorno sul programma", ha messo tutti a lezione da remoto, fino a venerdì, "intanto sarà portata a termine la pulizia profonda di tutti gli spazi". Per la scuola che ospita un migliaio di ragazzi, "il problema è all’origine: il Comune dovrebbe ritirare l’immondizia con maggiore frequenza, qui ci sono i rifiuti di quattro istituti, ci sono anche Banfi, Floriani e Vanoni, il Centro Omnicomprensivo è frequentato da più di 5mila persone al giorno. E lo stoccaggio della pattumiera generale è davanti a noi".

Ci sarebbero sacchi in attesa per giorni alla base del problema. "Invece la rimozione deve essere quotidiana, con questi numeri non si può fare altrimenti – lamenta la preside –. Non possono considerarci come un’utenza domestica, ma come un’impresa medio-grande. Fino all’anno scorso, quando abbiamo messo le telecamere, c’erano estranei che venivano a scaricare qui". Per gli studenti, in questi giorni un salto indietro ai tempi del Covid fra lezioni on-line e interrogazioni a distanza, un flashback breve, "lunedì si torna in aula".

"Abbiamo spiegato la situazione al Comitato genitori – ancora la preside Ciotta –. I ragazzi hanno fatto le loro rimostranze, è normale dialettica e io sono sempre aperta al confronto con loro. In questi giorni porteremo a termine anche i lavori di manutenzione per tappare buchi che a settembre non c’erano".