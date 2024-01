Un tetto dove ospitare quattro disabili . Nascerà al vecchio magazzino del custode

Una volta ristrutturato e sistemato vi troveranno casa 4 persone con disabilità, che qui potranno sviluppare percorsi di autonomia abitativa. Sarà questo il futuro prossimo dell’ex alloggio del custode del magazzino comunale di via Leopardi, un edificio da tempo in disuso e che si trova in un’area di proprietà del municipio. La Giunta della sindaca Laura Borella ha appena dato il via libera al recupero dell’immobile, approvando contemporaneamente il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento e il progetto esecutivo di ristrutturazione. L’operazione verrà a costare complessivamente poco più di 498mila euro e potrà contare sul sostegno di fondi del Pnrr. La nuova struttura andrà ad affiancarne altre simili già attive in città e gestite da alcune cooperative sociali e realtà attive nel mondo del terzo settore, come la Fondazione Stefania. Si tratta di iniziative che vanno a rispondere ai bisogni relativi al cosiddetto “dopo di noi” delle persone con disabilità, ossia la loro autonomia di vita una volta rimasti soli, senza più genitori o familiari. Con il progetto messo in campo dall’Amministrazione l’edificio di via Leopardi, non più utilizzato da anni, verrà rimesso a nuovo e adeguato alle esigenze. L’ex alloggio del custode si sviluppa su due piani di 100 metri quadri ciascuno: una volta avviato il cantiere della riqualificazione l’appartamento vedrà un restyling totale all’interno, con demolizione di muri, nuove partizioni e una nuova distribuzione dei locali; opere di efficientamento energetico e di isolamento, l’installazione di nuovi pavimenti e serramenti, nuovi impianti idrici e di riscaldamento. All’esterno saranno realizzate due scale di accesso e sarà collocato un servoscala a disposizione delle persone con ridotta capacità motoria. Alla fine si avranno su un piano un soggiorno-cucina, due camere da letto e due servizi igienici, di cui uno per disabili; sull’altro piano un locale soggiorno, altre due camere da letto e un bagno, anche questo attrezzato per persone con disabilità.

Fabio Luongo