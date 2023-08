Un territorio da difendere Cemento oltre il 50% La ricetta della sostenibilità

Una corsa che non si è ancora fermata. Il territorio urbanizzato in Brianza ha raggiunto il 50%, una percentuale che corrisponde a ben 20.531 ettari dell’intera superficie provinciale. Una crescita che negli anni ha fatto conquistare alla Brianza la maglia nera in materia di asfalto e cemento. E la corsa al mattone, resa ancora possibile dagli strumenti urbanistici di diversi comuni, porterebbe a bilancio una crfescita di altri 690 ettari (pari all’1,7%) con il triste record del 52% di superficie urbanizzata.

Lo dice la ricerca effettuata dal Centro Studi Pim per Assolombarda nell’ambito del rapporto “Monza e Brianza 2050“, che sottolinea il rallentamento, ma non la fine della crescita del cemento. Come conciliare allora sviluppo e sostenibilità?

Il rapporto parla chiaro: "Occorre puntare su un modello insediativo meno disperso, sul contenimento del consumo dei suoi liberi e sulla rigenerazione delle aree dismesse, assicurando la possibilità di adeguamento e ampiamento delle attività economiche esistenti e concentrando la nuova offerta, soprattutto residenziale, in prossimità della rete del trasporto pubblico su ferro".

Un ruolo strategico può essere svolto dal sistema delle tutele paesistico-ambientali, in particolare dai parchi: è importante, sottolinea il rapporto di Assolombarda, "mantenere spazi inedificati e di qualità ambientale fra tessuti urbanizzati vicini".

Ed è importante valorizzare "il patrimonio storico-architettonico presente in Brianza, composto in primo luogo dal sistema delle dimore extraurbane, Villa Reale per prima, oltre che da architetture religiose e rurali di pregio e molto diffuse".

L’architetto Fabio Bianchini, che ha curato lo studio del Pim su questo tema, sottolinea le differenze fra una zona e l’altra della Brianza. "Da un lato – dice – c’è la Brianza Est con spazi agricoli importanti e spazi aperti, dall’altro Monza con la Brianza occidentale, più urbanizzata". Bianchini evidenzia anche una disparità nell’offerta di servizi di scala sovracomunale: "Monza provincia e la città in particolare risentono molto della vicinanza con Milano e del peso che ha Milano per quanto riguarda i servizi di livello superiore, comre università e ospedali. A Monza c’è un’eccellenza, ma fuori?". Di qui la necessità suggerita dallo studio del Pim di creare "un’offerta di servizi più equilibrata, soprattutto a livello sovracomunale".

E poi, suggerisce Bianchini, bisogna "sfruttare le diverse occasioni di trasformazione e rigenerazione di ambiti degradati e dismessi, soprattutto nella zona di Monza, trovando percorsi dedicati anche dal punto di vista burocratico e della tempistica".

L’elenco delle principali aree dismesse è lungo: ex Snia Cesano Maderno, ex Philips e Gavazzi a Desio, ex ospedale psichiatrico a Mombello, a Monza ex Fossati e Lamperti, ex Tpm, ex Philips, Ospedale Umberto I, ex Colombo, a Villasanta Lombarda Petroli, a Muggiò Magic Movie Park, a Vimercate ex Ospedale, ex cave Cantù, ex Ibm Velasca.

Infine il salto di qualità, che potrebbe portare ad affiancare alla principale vocazione manifatturiera dell’area - con aziende fortemente specializzate di piccole e medie dimensioni con eccellenze nella zona di Vimerate e Agrate - una nuova vocazione turistico-culturale. "Se ne parla da anni, anche se è una prospettiva che vedo più lontana", ammette Bianchini. A fare da volano potrebbe essere il sistema delle ville di delizia, oltre al masterplan per il rilancio della Villa Reale. "È una grande opportunità in questo momento poco sfruttata – conclude l’architetto del Pim –. Monza non può essere attrattiva solo per il Gran premio, il suo Parco può dare qualcosa di più".

Monica Guzzi