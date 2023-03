Un ponte fra Arcore e Aleppo Gara di solidarietà con la Siria e l’ospedale dei terremotati

di Barbara Calderola

Ponte Arcore-Aleppo, conto alla rovescia per la raccolta fondi a favore dell’ospedale che cura i terremotati in Siria, in campo parrocchie, associazioni e il Comune: "L’unione di forze diverse diventa esempio. È cominciato tutto da una telefonata fra amici".

Protagonista ancora una volta il cuore grande della Brianza, i volontari raccontano la gara di solidarietà che prenderà il via domani: "Non potevamo stare a guardare con le mani in mano". I reparti sono quelli del Saint Louis Hospital, per sostenerli in città è nato un comitato promotore, "è bastato il passaparola per unirci – spiega Simona Albertazzi –. In quell’ospedale vengono prestate cure a persone di tutte le fedi, è la testimonianza di una convivenza e di una pace possibile e anche l’aiuto di Arcore va in questa direzione".

Per il sindaco Maurizio Bono "non potevamo che aderire immediatamente", il primo cittadino ha anche annunciato che ogni mercoledì al mercato l’amministrazione allestirà un gazebo in cui i gruppi potranno presentare i propri progetti e domani l’appuntamento sarà dedicato proprio alle vittime del sisma che ha fatto 52mila morti e 120mila feriti.

Il parroco don Giandomenico Colombo ha sottolineato "l’importanza e il significato di una intesa tra realtà che possono apparire diverse e provenire sia dalla società civile che dalle comunità parrocchiali, ma che hanno un obiettivo condiviso e si muovono insieme diventando testimonianza di carità fraterna". A unire le forze sono la Comunità pastorale Sant’Apollinare, Caritas, Auser, Associazione del Volontariato Arcore, Alpini, Comitato Cernobyl della Brianza. Per aderire basterà ritirare le buste per l’offerta in distribuzione alla fine delle messe dal 25 marzo al 2 aprile, mentre il banchetto di domani al mercato sarà replicato il 19 marzo in largo Vela dalle 14 alle 17. Un momento significativo è in agenda il 21 marzo al Cinema Nuovo, alle 21, una serata dedicata alle testimonianze del volontari che sono stati ad Aleppo. "Video e collegamenti daranno la possibilità di capire meglio la situazione, i bisogni concreti della popolazione e come aiutare il personale del St. Louis Hospital", chiarisce Giancarlo Sala del comitato. Si può anche donare direttamente a Fondazione Avsi (Unicredit), Iban: IT 22 T 02008 01603 000102945081 Causale: Terremoto tra Siria e Turchia. Aiuti ad Aleppo.