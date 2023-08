Un nuovo palasport Sopralluogo sul cantiere La promessa del sindaco: "Pronto per fine anno"

di Gualfrido Galimberti

Questa volta niente intoppi: il cantiere per la realizzazione del nuovo palazzetto in via 8 Marzo, nelle immediate vicinanze del liceo Parini e delle scuole secondarie di primo grado Mercalli, sta procedendo a passo spedito. Soddisfatto il sindaco Alberto Rossi che, approfittando di qualche giorno un po’ più tranquillo nel mese di agosto, sta effettuando continui sopralluoghi nei cantieri del territorio. "Il cantiere del palazzetto procede secondo le tempistiche previste - racconta -, con la consegna dei due campi polifunzionali prevista per la fine del 2023.

Da metà della prossima stagione sportiva, se non ci saranno intoppi, potranno entrare nella disponibilità delle società sportive. Rispetto all’ultima volta che avevo visitato il cantiere sono stati fatti grandi passi avanti. Negli scorsi giorni abbiamo posato la pavimentazione, poi sarà la volta della soletta, per arrivare alla metà di settembre a montare le strutture lamellari". L’impianto ha già un nome: sarà il centro sportivo 8 Marzo, prendendo il nome dalla via in cui sorge. È una struttura che nasce dalla necessità: quella dell’Amministrazione comunale di intervenire con una importante riqualificazione al palasport di via Gramsci. Intervento che sarebbe impossibile, senza la disponibilità di nuovi spazi, visto che numerose società del territorio non potrebbero proseguire la loro attività se non emigrando in altri Comuni. Da qui la decisione di realizzare un palazzetto “snello”, ovvero costituito da due tensostrutture con due campi sportivi parelleli, unite da uno spazio centrale riservato ai servizi: spogliatoi, magazzini, uffici.

In tutto 2.883 metri quadrati di palestra (per una spesa complessiva di 1,152 milioni) che sarà utilizzata per la gran parte della giornata: al mattino dalle due scuole presenti nell’area, al pomeriggio e alla sera dalle società sportive. Il progetto dà solide garanzie: i due campi polivalenti che verranno ricavati avranno tutti i requisiti stabiliti dalle federazioni per la pratica della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5. "Abbiamo tante associazioni, peraltro in aumento, che fanno un lavoro encomiabile - conclude Rossi - e gli spazi sono sempre pochi. Questo luogo rappresenta un grande passo in avanti per la città".