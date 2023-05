Un nuovo gonfalone per il Coro Tante esibizioni in Rsa e asili

Un nuovo gonfalone per il Coro Cai di Bovisio Masciago. È stato presentato sabato sera nella chiesa di San Pancrazio un cui si celebrava la messa in memoria e suffragio dei coristi defunti. "Una grande emozione e soddisfazione - sottolinea il presidente del coro Giorgio Vago - poter dotare il nostro coro di un vessillo che rappresenta l’attaccamento, l’impegno e la passione di maestri e coristi che portano avanti l’attività dal 1966.

Sarà per tutti un onore e un ulteriore impegno cantare sotto il gonfalone che ci rappresenta e rappresenta la nostra lunga storia". Il Coro Cai non ha mai avuto un simbolo che lo rappresentasse. "Era un desiderio - continua Vago - che coltivavo da un po’ di anni e ora, grazie a un benefattore amico del Coro, ho avuto modo di realizzare il mio sogno". Il Coro è anche Ambasciatore della Cultura del Comune di Bovisio Masciago, onorificenza assegnata nel 2019. Intanto i prossimi impegni guardano con particolare attenzione al sociale: il 14 maggio alla Rsa “Luca Attanasio” il Coro offrirà un intrattenimento agli ospiti della struttura e ai loro familiari. Il 27 maggio ina Milano, al teatro Silvestrianum, terrà un concerto per la raccolta fondi per una casa di accoglienza per i familiari di chi viene a sostenere cure mediche o ricoveri in strutture ospedaliere nel capoluogo. Gli appuntamenti proseguono il 31 maggio a Bovisio alla scuola materna Marangoni.

Veronica Todaro