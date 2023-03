Un Inno del Monza al ritmo dei cartoons

di Dario Crippa

"Volevo farlo, dovevo farlo. Da ragazzo andavo allo stadio Sada, tifavo Monza e la mia passione per la musica è nata sentendo tamburi degli ultras. Erano gli anni di Buriani, Terraneo, di Cludio e Patrizio Sala... anni bellissimi, in cui il Monza sfiorò la serie A (per quattro anni di fila). E così, quando l’estate scorsa in A finalmente il Monza ci è arrivato ho pensato... devo fare qualcosa, una delle mie folli idee".

Max Longhi, classe 1968, è un monzese doc. Ed è un musicista. Assieme a Giorgio Vanni, ha firmato alcune delle sigle dei cartoni animati più in voga degli anni Novanta. Dragon Ball è diventato "uno degli inni di una generazione di ragazzi. E allora sono tornato lì: e ho scritto una canzone che partisse da quel successo e, con una strofa nuova, raccontasse questa generazione di tifosi". Nasce “Monza is my destiny”, edita da RTI S.P.A. - LOVA MUSIC SRL. Non un pezzo qualunque, ma una rivisitazione di “What’s my destiny Dragon Ball”, celebre sigla scritta e realizzata da Giorgio Vanni e Max Longhi assieme ad Alessandra Valeri Manera del cartone animato che per oltre 20 anni è entrato nelle case degli Italiani tenendo compagnia a milioni di giovani e non solo. Un testo ricco di riferimenti positivi e stimolanti, che punta a diventare un vero e proprio manifesto "rivolto a tutti i giovani, monzesi e non, per non smettere mai di inseguire i propri sogni". Per questo motivo l’inizio del brano riprende l’ormai celebre motto del presidente Silvio Berlusconi diventato il simbolo di tutto il progetto AC Monza: "Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince".

"La svolta è stata quando l’ho fatta sentire a Filippo Carati, ex consigliere comunale di Forza Italia, fratello di un compagno di scuola - rivela Longhi -, e da lui è arrivata al Monza".

Ed è piaciuto a tutti, tanto da diventare ora l’Inno ufficiale del settore giovanile. Il brano sarà disponibile da oggi su Spotify e su tutte le piattaforme streaming sul profilo ufficiale dell’artista, mentre il videoclip, realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso, verrà pubblicato a mezzogiorno sul canale Youtube AC Monza.

E sarà presentato live allo stadio domenica durante l’intervallo di Monza-Lazio dagli stessi autori.