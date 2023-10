Un imprenditore della socialità per il nuovo salotto all’aperto

Prima il taglio del nastro del nuovo cuore della città, ora la piazza milionaria di Agrate è a caccia di un imprenditore che apra il bar con dehor, 140 metri quadrati nei Giardini di Villa d’Adda, per dare corpo al progetto di "rivitalizzare le relazioni faccia a faccia dopo tanto virtuale, soprattutto per gli under 35", spiega Marco Valtolina, assessore ai Lavori pubblici. Addio digitale, entra nel vivo il piano per riannodare i rapporti e tessere trame sociali sfilacciate dalla rete. Il Comune ha lanciato la selezione per individuare il gestore del locale, perla incastonata fra verde e piani inclinati che hanno ridisegnato la fisionomia del quartiere: 4mila metri quadrati tra piazza Sant’Eusebio e via Foscolo con un viale per passeggiate che ha ampliato la zona pedonale. Un salotto all’aperto per concedersi un po’ di relax, o accompagnare i bambini a giocare e, presto, regalarsi una pausa davanti a una tazza di caffè nell’edificio a vetri che ha dato un tocco moderno e chic al vecchio salotto cittadino. Praticamente irriconoscibile. Sul tetto del bar c’è prato, uno dei 1.400 metri quadrati di verde voluti dall’Amministrazione per regalare serenità, allure tutta da sperimentare. Nella “pancia“, un silos con 50 posti auto. Tra il giardino di erbacce perenni e i vialetti c’è una fontana: l’effetto, cercato, è il bosco verticale milanese, ma in orizzontale. Fra le attività ammesse dalla giunta nel nuovo ritrovo, anche ristorazione, pub, enoteca, birreria. La parola d’ordine è convivialità. "Con questo tassello – aggiunge Valtolina – si conclude il progetto di riqualificazione del centro. Vogliamo vivacizzare la zona soprattutto per i giovani, di sera". Riceverà maggior punteggio chi presenterà un piano di iniziative di tenore culturale, sociale e ambientale rivolte all’intera cittadinanza. Fra le richieste agli aspiranti gestori, anche quella di garantire l’apertura sei giorni su sette per almeno otto ore al giorno, compresa la fascia serale dalle 18 alle 20 d’inverno e dalle 18 alle 22 da aprile a settembre. Il contratto di affitto avrà durata minima di 6 anni, rinnovabili. Il canone a base d’asta, a rialzo, ammonta a circa 80mila euro complessivi, pari a 13mila e 500 euro l’anno. Le offerte devono essere consegnate entro il 20 novembre, "vogliamo assegnare entro fine anno".

Barbara Calderola