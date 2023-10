Un futuro per Leo. Il Comune in campo con la famiglia

"Per noi è un tormento il fatto che Leonardo non abbia un fratello o una sorella, non vogliamo che finisca in un istituto. Ora c’è un progetto del quale abbiamo parlato con il sindaco di Seregno. Si chiama “Sollievo alle famiglie“, ovvero la realizzazione di mini-alloggi con personale qualificato, dove nostro figlio potrà vivere la sua vita aiutato ma in autonomia quando dovrà affrontare una parte del suo futuro senza la sua famiglia. Questo è il nostro grande obiettivo per il nostro ragazzo. Il nostro Leo ce la farà perché è pieno di voglia di vivere e sorride sempre".

Ora c’è anche il Comune accanto alla famiglia di Leonardo Sala, 22 anni, nato con una patologia neurologica rara che non gli permette di parlare. Fino a 5 anni non è riuscito a comunicare con nessuno. Batteva solo sulle superfici per cercare di esprimere ciò che aveva dentro. Poi la scoperta del Centro Benedetta D’Intino di Milano, che offre cure gratuite ai bambini con disabilità comunicativa aiutandoli a “parlare“ grazie all’approccio della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Mamma Giulia, oggi 62enne, e papà Renato, 65 anni, non si aspettavano che il loro bimbo fosse piccolo, che non parlasse e avesse un grosso glaucoma. L’ecografia non l’aveva diagnosticato in nove mesi di gravidanza. I due genitori hanno girato il mondo per curarlo. Oggi Leo cammina da solo e mangia con il braccio destro, ha una disabilità del 100%. "Frequenta tutto il giorno il centro Solaris di Lissone. Non parla, ma è un ragazzo con il cuore di un bambino sempre contento, è la nostra vita", racconta mamma Giulia.

"Alla prima festa per le famiglie organizzata dal Centro Benedetta D’Intino a cui ho partecipato Leonardo aveva 5 anni, sentii dal racconto di una mamma l’esperienza della figlia che aveva fatto gli esami di terza media utilizzando la caa. Questa testimonianza era accompagnata da fotografie che mostravano la ragazza, durante gli esami circondata dalle sue compagne di classe, sorridenti, che la sostenevano. Quelle immagini mi hanno fatto pensare che il percorso che avevo intrapreso da qualche mese fosse quello giusto per permettere a Leonardo una vita fatta di socialità, amici e relazioni".

Al centro sono stati accolti da Stefania con cui ancora oggi Leonardo, saltuariamente, fa le sedute. "Con fiducia mi sono lasciata condurre in questo nuovo percorso che è stato costante e continuo per tutti questi anni – continua la mamma –. Questo mi ha permesso di maturare delle consapevolezze tali da riuscire a cambiare la relazione con mio figlio ma anche ad accompagnare le persone che fan parte della nostra famiglia e i nostri amici ad incontrare e conoscere Leo con nuove modalità comunicative, mi ha aiutato a riconoscere quali erano gli ambienti a lui favorevoli e quando invece non lo erano. C’è un lavoro importante e fondamentale che il centro Benedetta D’Intino ha portato avanti in tutti questi anni, ed è il lavoro che va oltre queste mura".