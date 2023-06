Un ex militare contro la malamovida Nuovo comandante alla polizia locale

di Alessandro Crisafulli

Arriva da Porto Cesareo il nuovo comandante della polizia locale di Desio, che colma un buco di 6 mesi dopo l’addio di Giovanni Dongiovanni. Si tratta di Cosimo Tafuro, individuato tramite la selezione pubblica bandita lo scorso febbraio (a cui avevano aderito 38 candidati) e in servizio dall’1 giugno. Presentato in sala giunta, dopo che giovedì sera aveva fatto il suo esordio davanti al Consiglio comunale. E dopo saluti e ringraziamenti è già attivo per conoscere il territorio e impostare il lavoro operativo sulle linee guida ricevute dalla Giunta, tra sicurezza estiva e lotta alla “malamovida”, controlli degli edifici abbandonati, discariche abusive, disagio giovanile, collaborazione con i gruppi di Controllo del Vicinato. "Ho personalmente intervistato i candidati risultati migliori e ho effettuato la mia scelta, ha un curriculum di tutto rispetto e per noi è un onore accoglierlo a Desio - dichiara il sindaco Simone Gargiulo -. Consapevoli del grande impegno che lo attende, porgo il benvenuto al nuovo comandante, con l’augurio di un efficace lavoro a beneficio di agenti e cittadinanza". Tafuro ha 44 anni, due lauree, la più recente in giurisprudenza, e una consistente competenza all’attivo: uscito dall’Accademia di Modena, è stato maggiore dell’Esercito, dove ha vissuto esperienze, fra le altre, in Afghanistan a Herat e a Kabul. Un curriculum lunghissimo. Diverse le Medaglie di Benemerenza e di Merito, nonché gli Encomi di Merito ricevuti per le operazioni militari intraprese.

Il neo comandante ha mostrato orgoglio per il nuovo incarico, "in una città interessante per le caratteristiche e per gli stimoli che può offrire - ha detto -. Sto apprezzando la vicinanza tra le istituzioni presenti sul territorio in favore dei cittadini, credo che ci siano tutte le circostanze per lavorare con passione, serietà e impegno. Una sfida che raccolgo con entusiasmo e determinazione". "Al centro dell’attenzione restano sempre il controllo del territorio, il contrasto all’abbandono dei rifiuti e tutte quelle situazioni che comportano pericolo e degrado - ha aggiunto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa -. Ricordiamo ai cittadini l’utilità di denunciare sempre alle Forze dell’Ordine le situazioni che necessitano di interventi urgenti. Le criticità più ricorrenti entreranno a far parte del piano di lavoro anche per organizzare e indirizzare al meglio le pattuglie serali, in fase di istituzione proprio in questi giorni".