Un esercito di runner-spazzini che ripulirà le discariche abusive

Una lectio magistralis di Vito Mancuso sui temi che toccano la vita dell’uomo inaugura la festa di compleanno del Cem. Appuntamento all’auditorium di Bussero a fine mese con la conferenza “Rigenerare i rifiuti per vivere meglio“, al termine della quale interverrà il teologo, docente a Padova. Un momento alto, voluto dalla dirigenza per celebrare il mezzo secolo di vita della società. Il 6 e 7 maggio sarà la volta di “We Plogging“, bonifica delle piccole e grandi discariche all’aperto che spuntano un po’ dappertutto, portata avanti da un esercito di runner. Il 28 maggio pranzo al sacco a Cascina Sofia, a Cavenago, con laboratori “verdi“ e un flashmob floreale, per chiudere a ottobre con un altro approfondimento, a Carugate, sempre sul futuro green. Completano il programma, una mostra, un concorso fotografico e un quizzone nei comuni.

L’intento è "diffondere contenuti scientifici in modo leggero e divertente" con esposizioni, spettacoli interattivi ed esperienze sensoriali per permettere a tutti di vivere la fertilità della terra che dà il cibo. La gara sui social dell’azienda scatterà ad aprile: per partecipare basterà inviare un’immagine a tema, sostenibilità ambientale, ma anche sociale o economica. Vincerà quella che avrà saputo cogliere l’attimo, ma anche il comune più attivo. Due le parole d’ordine della lunga cavalcata green della società sul territorio, "partecipazione e condivisione di fini e valori che nascono dal rispetto della natura".

Bar.Cal.