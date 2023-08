Un cuore verde targato Wwf Via all’accordo col Comune

di Sonia Ronconi

C’è l’accordo tra il Comune di Meda e il Wwf Lombardia: insieme lavoreranno a un progetto di riforestazione urbana. L’obiettivo: creare una nuova area verde nei pressi del plesso scolastico Diaz-Frank che attraverso un percorso ciclopedonale e campestre consentirà di collegare il Bosco delle Querce con il Parco delle Groane e della Brughiera.

In questi giorni si è tenuta in municipio una riunione tecnica alla presenza dell’assessore Andrea Boga, del dirigente dell’area tecnica, l’architetto Massimiliano Belletti e del presidente del Wwf Lombardia, il geologo Gianni Del Pero. "Sono state messe a punto le azioni che porteranno da novembre alla posa degli alberi previsti dal progetto di riforestazione urbana, vincitore del bando del bilancio partecipato del Comune di Meda 2022, con la formazione di un bosco e di un frutteto didattico nell’area delle scuole più vicina al vecchio mulino e che prevede anche la futura realizzazione di orti sociali e della ciclopedonale Parco Brughiera-Bosco delle Querce anche a servizio delle scuole Diaz e Anna Frank. Collegherà i due parchi urbani tra di loro e con il centro città, consentendo percorsi protetti per la mobilità quotidiana e per la fruizione delle aree protette e la riscoperta degli elementi storici presenti nell’area costituiti, oltre che dal Mulino, dall’area del Lazzaretto", racconta il geologo medese Gianni Del Pero, presidente del Wwf Lombardia.

"Entro fine anno riusciremo a portare a termine la realizzazione di filari di alberi ad accompagnare il percorso della futura ciclabile ed ai bordi della campestre, la realizzazione di due aree boscate nelle quali verranno piantumate alcune delle 300 querce assegnate al Wwf Lombardia a seguito del Bando Farnie 2023 dell’Ente Regionale Foreste Ersaf e la posa dei primi elementi arborei del frutteto. Questo è solo l’inizio. Una buona notizia per chi come noi ama la propria città e l’ambiente".