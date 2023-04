Un corso per fare l’Event manager

Prende il via il 2 maggio a Monza il corso per diventare event manager, il professionista che organizza eventi di comunicazione virtuali, in presenza, sui social network. Il corso è rivolto a persone disoccupate o in cassa integrazione dai 18 anni in su, totalmente gratuito perché finanziato dal Fondo FormaTemp e promosso da una Agenzia per il Lavoro con una durata di 248 ore, ed è mirato a chi vuole occuparsi, o già si occupa di comunicazione visiva.

La formazione si svolgerà in modalità aula Virtuale quindi on line, in diretta.

Sarà necessario avere a disposizione un pc o tablet e la connessione internet per poter seguire le lezioni direttamente da casa.

Durante il corso saranno selezionate candidati per missioni lavorative che saranno svolte on line. Orari: tempo pieno, dalle 9 alle 18 con una pausa dalle 13 alle 14 dal lunedì al venerdì. Al termine del percorso formativo è previsto un attestato di partecipazione rilasciato da FormaTemp e dall’Agenzia per il Lavoro cui farà riferimento il corso, per coloro che abbiano superato il 70% di presenza rispetto alle ore totali del corso e partecipato all’intero modulo obbligatorio. L’obiettivo del percorso formativo è formare una figura professionale in grado di gestire il cambiamento nel settore degli eventi, per poi trovare lavoro vicino a Monza. Verranno approfondite tutte le dinamiche relative al processo di sviluppo e gestione delle attività progettuali e operative dell’ampio scenario degli eventi oggi. Informazioni sul sito internet corsidia.orgcorsi-di-formazione-gratuiti-per-disoccupati-a-monza-brianza.