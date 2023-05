Un corso gratuito per birrai artigiani

Sono già aperte le iscrizioni al corso per birraio artigiano che prenderà il via il 1° ottobre, promosso dalla Scuola agraria del parco di Monza. La Scuola aderisce al Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), intervento nazionale sostenuto dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr per contrastare la disoccupazione con corsi interamente finanziati fino ad esaurimento risorse. I beneficiari sono persone disoccupate o inoccupate e persone con disabilità, dai 30 ai 65 anni, residenti o domiciliati in Lombardia. Oltre a queste categorie, il corso è rivolto sia a diplomati di scuola secondaria di secondo grado, sia a laureati con interesse a voler operare presso birrerie che producono birra artigianale, avviare un’attività di produzione e commercializzazione di birra artigianale, acquisire competenze per dare professionalità alla propria passione. Al termine si ottiene una certificazione delle competenze ed è prevista l’acquisizione del certificato Haccp e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Con frequenza almeno del 75% verrà sostenuta una prova finale d’esame nella sede della scuola. Il corso, della durata di 150 ore, si sviluppa in lezioni teoriche a distanza e in aula per facilitare corsisti provenienti da ogni regione e si avvale di professionisti del settore agro-alimentare e dell’intera filiera della produzione della birra artigianale. Per maggiori informazioni: Segreteria corsi, tel. 039-2302979; [email protected]; Whatsapp 329-1016843.

Veronica Todaro