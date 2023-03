Un cadavere in negozio fa scoprire 2 clandestini Multa da 30mila euro

Nel suo magazzino il 18 febbraio era stato trovato il cadavere di un dipendente di 32 anni, ed è stato proprio il terribile episodio a innescare controlli nel negozio di frutta e verdura, ma anche macelleria e pescheria in zona stazione a Carnate. In attesa della fine delle indagini il suo datore di lavoro, un 45enne di origini egiziane, dovrà pagare 30mila euro di multa, in parte per violazioni igienico-sanitarie riscontrate dai Nas, e in parte per la presenza fra il personale di due immigrati clandestini e al lavoro “in nero”. Le irregolarità sono emerse durante il blitz di una decina di militari della Compagnia di Vimercate. Bar.Cal.