Un blitz all’ex Macello. Dentro ci dormivano e rubavano corrente in 5

Vivevano al suo interno, con giacigli di fortuna e la corrente “rubata“ al Comune. Un blitz all’ex Macello, area in stato di semiabbandono alle soglie del centro, ha certificato quanto è noto da tempo. Di notte, ci trovano rifugio sbandati, clochard e poveri disgraziati. Questa volta gli agenti ci hanno trovato 5 irregolari accampati.

L’altra mattina gli agenti del NOST, il Nucleo operativo sicurezza territoriale, con il cane antidroga Boss e pattuglie della polizia locale di Monza sono intervenuti alle 7.30 all’area ex mercato all’ingrosso in via Procaccini. All’ interno sono stati trovati appunto 5 individui di cui un italiano, una italiana, due marocchini e un tunisino. L’uomo italiano è stato denunciato oltre che per l’invasione di terreni o edifici di proprietà pubblica anche per furto di energia elettrica, dato che si era attaccato abusivamente all’illuminazione pubblica. I tre stranieri sono stati portati in ufficio al Comando della polizia locale in via Marsala e dopo i fotorilievi sono stati accompagnati in Questura. Per tutti e 5 è stata staccata una denuncia per invasione e per uno di inottemperanza al decreto di espulsione.

Da.Cr.