Un anno fa la tragedia Morì il pilota esperto

Poco più di un anno fa si era verificato un altro incidente aereo, ma quella volta il bilancio fu più pesante: un morto e un ferito. È successo il 10 agosto 2022 ad Albosaggia. Nel mezzo di un prato si era schiantato un elicottero privato, immatricolato come aviazione generale. Nel terribile incidente morì il pilota, Giovanni Murari, 60 anni, originario di Verona ma residente a Capriate San Gervasio, pilota istruttore di elicotteri da più di 30 anni. Ferito il passeggero, un 17enne amico di famiglia, vivo grazie alle manovre di emergenza messe in atto dall’esperto pilota. L’elicottero di Eurotech, società per cui Murari lavorava dal 2014, aveva tranciato la corda di guardia, il cavo sopra la cima dei piloni dell’alta tensione, schiantandosi al suolo. A causare l’incidente un’avaria al motore? Inchiesta non chiusa. Nel 2015 un altro tragico incidente: il bilancio fu di 3 morti. La tragedia avvenne il 31 luglio 2015, sulla cima di Zocca a 3500 metri, nel territorio di Val Masino. L’elicottero B3 dell’Elitellina si schiantò contro le rocce per poi cadere in verticale, a pezzi, lungo una parete, senza incendiarsi. A perdere la vita furono l’esperto pilota Agostino Folini, 50enne di Chiuro, e i due assistenti, Marco Gianatti, specialista 34enne di Montagna, e il motorista 28enne di Buglio, Stefano Olcelli. Morirono, molto probabilmente, sul colpo, ossia nell’immediatezza del tremendo impatto dell’elicottero con la montagna. Il velivolo e i corpi dei 3 occupanti furono ritrovati due giorni e mezzo dopo che se ne erano perse le tracce. Nel 2020 i 6 imputati di omicidio colposo plurimo, tutti legati alla società sondriese proprietaria del velivolo, sono stati assolti con formula piena in rito abbreviato. Michele Pusterla