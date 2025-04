Un altro centro prelievi dopo l’apertura a Burago. Domani l’inaugurazione

Dopo Burago, Ornago. Sarà inaugurato domani alle 11.30 il nuovo centro prelievi in via San Domenico Savio 1. Il servizio, frutto della collaborazione tra Asst Brianza e Comune, sarà operativo tutti i martedì dalle 7 alle 9 su appuntamento. I referti potranno essere ritirati in Municipio giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30. "Ringraziamo l’amministrazione per la preziosa collaborazione - dice Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale dell’Azienda -. L’attivazione conferma l’impegno condiviso per il miglioramento dell’offerta sanitaria e un’attenzione sempre maggiore ai bisogni del territorio". Appuntamenti al numero 039.62.86.31 o via email all’indirizzo media@comune.ornago.mb.it.